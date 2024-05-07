Экс-агент ЦРУ рассказал об одной из главных целей России на Украине

Россия стремится не только нанести поражение Украине, но и положить конец деятельности Североатлантического альянса на территории страны. Об этом на You Tube – канале Dialogue Works заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Как я считаю, речь (на Украине. – прим. ред.) идет о разоружении НАТО», — отметил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что ВС РФ в конечном счете разгромят украинскую армию, при этом стратегической задачей России является уничтожение военного потенциала как Украины, так и НАТО.

6 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

По словам Джеффриса, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Ранее экс-агент ЦРУ назвал условия для вторжения американских войск на Украину.