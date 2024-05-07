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Школьница из Архангельска родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу

В Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете и выбросила младенца в лесу

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В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней школьницы, которая родила ребенка в туалете торгового центра и вместе со своим возлюбленным выбросила младенца в лесу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сапа Медиа».

15-летняя девочка родила ребенка в туалете астраханского торгового центра «Макси» еще в августе 2023 года. После родов несовершеннолетняя вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули новорожденного в футболку, вынесли из ТЦ и выбросили в ближайшем лесу.

О произошедшем стало известно после того, как девочка выложила видео из кабинки туалета у себя в социальных сетях, ролик увидела подруга школьницы и обратилась в правоохранительные органы.

Мать и отца ребенка задержали, возбуждено уголовное дело, известно, что школьница воспитывается в неблагополучной семье.

Ранее россиянка родила ребенка в парке и оставила его в мусорном контейнере.

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