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Выдавливание прыщей в носогубной зоне повышает риск инсульта, рассказала врач

Daily Mail: выдавливание прыщей в носогубной зоне опасно для мозга и сосудов

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Shutterstock

Выдавливание прыщей в области носа, губ и подбородка действительно может привести к инсульту и потенциальному инфицированию мозга патогенными бактериями. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский дерматолог Эмма Крейторн.

Врач объяснила, что под кожей в области так называемого носогубного треугольника расположена обширная сеть капилляров, которая напрямую связана с головным мозгом через кавернозный синус — сеть вен за носом и глазницами. В результате травматического воздействия на эту зону (выдавливания прыщей, установки пирсинга) остается небольшое отверстие, которое позволяет бактериям проникать в кровоток и вызывать инфекции.

Отмечается, что инфекции сначала развиваются в коже, которая является органом тела, разделяющим внешнюю и внутреннюю среду. Бактерии, попавшие на кожу в этой области, могут затем попасть через кровоток в мозг. Крейторн добавила, что в редких случаях проникновение бактерий может вызвать абсцесс или образование тромба, что существенно повышает риск инсульта.

По словам дерматолога, выдавливание прыщей в области носа, подбородка и губ не всегда осложняется инсультом и различными инфекциями. Однако вероятность развития таких опасных последствий не является мифом.

Ранее был развеян миф о том, что использование одноразовых полотенец помогает в борьбе с прыщами.

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