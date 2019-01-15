В 2019 году «Роснефть» планирует добыть 6 млн тонн нефти

В 2019 году «Роснефть» планирует существенно нарастить объемы производства и добыть около 6 миллионов тонн нефти.

Об этом во вторник заявил представитель компании.

Он напомнил, что в 2018 году ПАО «НК «Роснефть» приступила к поэтапному запуску крупных месторождений Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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«В рамках промышленной эксплуатации в течение 2018 года и полном соответствии с утвержденной проектно-технологической документацией на Русском, Тагульском, Куюмбинском (совместный проект с ПАО «Газпром нефть») месторождениях добыто более 2 миллионов тонн нефти (100% без учета долей совместных проектов)», — отметил представитель НК.

По итогам ожидаемого завершения строительства и запуска ключевых объектов инфраструктуры данных месторождений в 2019 году планируется существенно нарастить объемы производства и добыть около 6 миллионов тонн нефти, резюмировал он.