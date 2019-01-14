Медведев посоветовал Минску ценить поддержку Москвы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Минску следует больше ценить поддержку со стороны Москвы, ведь страна безвозмездно дает «деньги из нашей экономики», передает ТАСС.

По словам Медведева, Россия никогда не обещала компенсировать недополученные доходы другим странам. Наша сторона сохраняет кредитную поддержку Белоруссии, которая уже превышает $6,5 млрд, не считая выделение кредита на строительство АЭС.

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«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить. Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин.