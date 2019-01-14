Медведев заявил об отслеживании ситуации с ценами на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство отслеживает ситуацию с ценами на бензин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, кабмин «пристально» следит рынком топлива, чтобы избежать «необоснованного роста цен».

Он также заявил, что рассчитывает на то, что правительству не придется предпринимать дополнительные меры.

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«Надеюсь, что нам не придется прибегать к крайним мерам, которые неоднократно анонсировались, но на которые мы не пошли: я имею в виду так называемые заградительные пошлины на экспорт [нефти и нефтепродуктов]», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Минэнерго допустило дальнейший рост цен на бензин.