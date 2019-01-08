США расширили санкции против Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/12083491/upload-RTX3KIQX-pic905-895x505-41722.jpg">

Американский минфин расширил санкции против Венесуэлы. Обновленный список представлен на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, под санкционные ограничения попали семь граждан страны, 23 компании и один бизнес-джет. По мнению США, они участвуют в «крупной коррупционной схеме», пользующейся практикой валютного обмена венесуэльского правительства.

Реклама

«Министерство финансов вводит санкции против сети обмена валюты, которая является еще одной незаконной схемой, используемой венесуэльским режимом для воровства средств у собственного народа», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

Ранее МИД Венесуэлы в очередной раз обвинил Вашингтон в попытке устроить госпереворот в стране.