В Китае рассказали об основах для разрешения торгового спора с США
В Китае надеются на разрешение торгового спора с США на основе равенства и взаимоуважения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что в Пекине начались переговоры по торговым вопросам между американской и китайской сторонами. Делегацию США возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.
По словам представителя МИД КНР, в Китае всегда считали экономические противоречия между двумя странами невыгодными как для Вашингтона и Пекина, так и для мировой экономики.
«Согласно достигнутому консенсусу между двумя странами, китайско-американские торгово-экономические переговоры уже официально стартовали», - сказал Лу Кан.
Лу Кан отметил, что обе стороны настроены на конструктивные переговоры.