В Китае рассказали об основах для разрешения торгового спора с США

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В Китае надеются на разрешение торгового спора с США на основе равенства и взаимоуважения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в Пекине начались переговоры по торговым вопросам между американской и китайской сторонами. Делегацию США возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.

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По словам представителя МИД КНР, в Китае всегда считали экономические противоречия между двумя странами невыгодными как для Вашингтона и Пекина, так и для мировой экономики.

«Согласно достигнутому консенсусу между двумя странами, китайско-американские торгово-экономические переговоры уже официально стартовали», - сказал Лу Кан.

Лу Кан отметил, что обе стороны настроены на конструктивные переговоры.