В Белом доме подсчитали потери от шатдауна

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Председатель совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет заявил, что США будут терять 0,1% каждые две недели в случае продолжения шатдауна. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом Хассет добавил, что эффект от долгого шатдауна на американскую экономику будет «умеренным».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что частичная приостановка работы ряда американских ведомств из-за отсутствия бюджета (так называемый шатдаун), может продлиться «долгое время».