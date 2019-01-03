Кудрин констатировал незначительный рост реальных доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин опубликовал в своем твиттере статистические данные, из которых следует, что реальные доходы россиян в 2018 году могли вырасти только на десятые доли процента.
Кудрин подчеркнул, что опубликованная им инфографика СП является «предварительной» оценкой на конец прошлого года.
«Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента», — констатировал Кудрин.
Глава СП резюмировал, что правительству приходится начинать 2019 год «с низкого старта».
Ранее Кудрин рассказал о «застойной яме» в российской экономике.
СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 января 2019 г.