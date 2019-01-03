Кудрин констатировал незначительный рост реальных доходов россиян в 2018 году

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Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин опубликовал в своем твиттере статистические данные, из которых следует, что реальные доходы россиян в 2018 году могли вырасти только на десятые доли процента.

Кудрин подчеркнул, что опубликованная им инфографика СП является «предварительной» оценкой на конец прошлого года.

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«Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента», — констатировал Кудрин.

Глава СП резюмировал, что правительству приходится начинать 2019 год «с низкого старта».

Ранее Кудрин рассказал о «застойной яме» в российской экономике.