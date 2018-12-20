Путин счел недостаточной поддержку легкой промышленности

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недостаточной поддержку легкой промышленности.

При этом он отметил, что в целом промышленный рост высокий.

«Я уже сказал, что промышленный рост выше, чем рост ВВП. Легкая промышленность развивается еще быстрей. Достаточна ли поддержка? Нет, недостаточна. Поэтому мы наметили новые программы поддержки», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.