Путин поручил определить критерии привлечения частных инвестиций в нацпроекты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/12094489/upload-RIAN_5731386.HR-pic905-895x505-33300.jpg">

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение выработать критерии для привлечения частных инвестиций в нацпроекты, передает РИА «Новости».

«Правительству Российской Федерации: выработать критерии привлечения частных инвестиций в национальные проекты, предусмотренные указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года … «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в тексте поручения.

Глава государства также дал поручение определить порядок формирования портфеля проектов для привлечения частных инвестиций в нацпроекты федеральными ведомствами. Ответственным за выполнение поручения был назначен министр финансов Антон Силуанов.