Глава ФНС: налоговые органы ждет радикальная цифровая трансформация

В ближайшие несколько лет налоговым органам предстоит пережить радикальные процессы цифровой трансформации, сказал глава ФНС Михаил Мишустин в ходе конкурса «Цифровые вершины», на котором налоговая служба получила награду в номинации «Цифровое ведомство».

«Современный цифровой бизнес часто не имеет материальных активов, он не ограничен государственными границами и носит глобальный характер. Материальные товары заменяются цифровыми услугами. В ближайшие несколько лет налоговым органам предстоит пережить радикальные процессы цифровой трансформации, иначе мы не сможем обеспечивать необходимый уровень налоговых поступлений», — сказал Мишустин. По его словам, цифровизация приведет мир к полной финансовой прозрачности.

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В последние годы ФНС России внедряет цифровые технологии в налоговое администрирование, поскольку на это есть и запрос населения. «Потребительские ожидания современного человека таковы, что он привык покупать продукты, получать электронные услуги, не выходя из дома… Отсюда наши личные кабинеты и возможность платить налоги, лежа на диване. Если такой возможности у людей не будет, то нас просто не поймут», — отметил Мишустин.

Цифровизация позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан России, сказал в ходе дискуссии мэр Москвы Сергей Собянин. «Высокая собираемость налогов дает возможность не повышать налоги, низкая собираемость нагружает добросовестных налогоплательщиков. При этом правильно организовать работу в таких масштабах без цифры невозможно», — указал он.

Благодаря электронным системам ФНС в несколько раз сократилось количество налоговых проверок, заявил глава налоговой службы. «В этом году количество проверок физических лиц всего 300, индивидуальных предпринимателей – 820, компаний – 11 тысяч», отметил Мишустин.