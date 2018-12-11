Парламент Британии проведет экстренные дебаты из-за отмены голосования по Brexit

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Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты в связи с решением британского премьер-министра Терезы Мэй отменить голосование по сделке с ЕС об условиях Brexit, передает ТАСС.

Об этом заявил спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу.

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По его словам, экстренные дебаты назначены на 11 декабря.

Он также добавил, что инициатором проведения прений стала Лейбористская партия страны.

Беркоу подчеркнул, что лидер лейбористов Джереми Корбин указал на то, что «решения парламента игнорируются».

Ранее сообщалось, что Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Британии из состава Евросоюза.