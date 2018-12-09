В Генпрокуратуре сообщили о росте числа взяток
В Генпрокуратуре заявили, что в 2018 году брать взятки в России стали на 10% чаще. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, с января по октябрь в России зафиксировали более трех тысяч случаев получения взятки.
Как отмечается, удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности составляет 1,6%.
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При этом, по информации ведомства, чаще всего взятки брали в Москве и Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре составили психологический портрет среднего коррупционера.