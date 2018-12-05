«Аэрофлот» даст владельцам дешевых билетов возможность выбора места салоне до регистрации

Российская авиакомпания «Аэрофлот» даст пассажирам с самыми дешевыми билетами возможность выбора места в салоне до регистрации на рейс, сообщает авиаперевозчик. Сейчас это могут делать пассажиры более высоких классов. Причем, выбирать места заранее пассажиры билетов по тарифам «Промо» и «Бюджет» могут по желанию. Обычный бесплатный выбор места останется доступным с началом регистрации на рейс.

«Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах Аэрофлота между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом», — говорится в сообщении.

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Кроме того, авиакомпания вводит возможность за плату повысить уровень до «Бизнеса» для тех, кто купил билеты в «Эконом» или «Комфорт».

«Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел «Проверить бронирование» в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса», — говорится в сообщении.