Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле

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Президент России Владимир Путин заявил, что он осуждает любые проявления террористического характера в Венесуэле, а также попытки изменить ситуацию в стране с помощью силы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы», — отметил Путин.

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Он подчеркнул, что ситуация в Венесуэле на данный момент еще остается сложной.

«Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, все ваши действия, направленные на урегулирования отношений с оппозицией», — заключил Путин.

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стране уже удалось «встать на ноги».

«Мы были объектом самого разного рода агрессии, но в ходе этого процесса мы учились», — сказал Мадуро.

Ранее в Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Мадуро.

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