Силуанов: лидеры G20 согласны с необходимостью реформирования ВТО

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что лидеры стран G20 согласились с необходимостью реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе судебных и арбитражных органов торговой организации, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что с этим согласен и президент США Дональд Трамп, который не раз критиковал ВТО и заявлял о намерении США выйти из организации.

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«Все согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, чтобы ВТО играло более значимую роль», — сказал Силуанов.

Министр также выразил надежду на то, что вопросы о реформировании ВТО будут отражены в декларации G20. По его словам, руководители ВТО также присутствовали на саммите и согласились с рассмотреть предложения по реформам.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прокомментировало желание США выйти из ВТО.