Россиянам рассказали, как надо правильно выбирать мандарины

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Представители Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору мандаринов, передает ТАСС.

Так, по словам, представителей Роскачества, мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. При покупке необходимо проверять, чтобы на них не было следов от повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, а также зарубцевавшихся поверхностных порезов и ушибов.

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Вместе с этим, специалисты отметили, что на кожуре мандаринов допускаются потертости, царапины и вкрапления в поры, так как они никак не влияют на вкус и качество продукта. Отмечается, что повреждения такого рода не должны переходить в гниль. Также россиян призвали не обращать внимание на воздушную прослойку, так как пухлость мандаринов является сортовой особенностью.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын поручил раздать полученные в подарок от Сеула 200 тонн мандаринов.