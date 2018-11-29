Россиянам рассказали, как надо правильно выбирать мандарины
Представители Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору мандаринов, передает ТАСС.
Так, по словам, представителей Роскачества, мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. При покупке необходимо проверять, чтобы на них не было следов от повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, а также зарубцевавшихся поверхностных порезов и ушибов.
Вместе с этим, специалисты отметили, что на кожуре мандаринов допускаются потертости, царапины и вкрапления в поры, так как они никак не влияют на вкус и качество продукта. Отмечается, что повреждения такого рода не должны переходить в гниль. Также россиян призвали не обращать внимание на воздушную прослойку, так как пухлость мандаринов является сортовой особенностью.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын поручил раздать полученные в подарок от Сеула 200 тонн мандаринов.