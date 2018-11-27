Рубль укрепляет позиции по отношению к евро и доллару

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Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 21 коп. и составил 66,89 руб. При этом курс евро уменьшился на 20 коп. и достиг показателя в 75,79 руб.

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Конфликт в Керченском проливе ударил по финансовым системам России и Украины. Курсы рубля и гривны в понедельник обвалились. Киев ввел военное положение и настаивает на новых санкциях против Москвы.

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