В Польше опасаются нападения России на Украину после строительства «Северного потока-2»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» и нападет на Украину, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил в ходе своего выступления в Гамбурге.

Он выразил мнение, что Россия сейчас зависима от транспортировки газа через Украину.

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«Если после завершения инвестиций вы обнаружите, что украинская система транспортировки газа уже не нужна, то что остановит Путина перед походом на Киев?» — заявил он.

В завершении выступления он процитировал слова Владимира Ленина о том, что «капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой их повесим».

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Киев и Вашингтон вместе будут работать против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».