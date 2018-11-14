Названы темы предстоящих переговоров президентов России и Аргентины

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Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори сообщил, что президент южноамериканской страны Маурисио Макри во время встречи со своим коллегой из России Владимиром Путиным намерен обсудить торговые отношения между двумя странами, передает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча двух лидеров состоится на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

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Министр уточнил, что стороны побеседуют о развитии железнодорожной промышленности Аргентины, в котором Россия принимает непосредственное участие через инвестиции. По мнению Фори, реализация этого проекта откроет перед страной новые возможности в энергетическом и горнодобывающем секторах.

Он добавил, что стороны также обменяются мнениями по теме экспорта на российский рынок сельскохозяйственных товаров из Аргентины.

Также Путин и Макри обсудят наиболее актуальные события международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Путин допустил встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом после саммита G20.