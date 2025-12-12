На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство продлило механизм по ввозу семян из недружественных стран в Россию

РИА Новости: в 2026 году 15 тыс. тонн семян ввезут в РФ из недружественных стран
true
true
true
close
Shutterstock/urelanciu

Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

По данным агентства, их общий объем составит 15 тыс. тонн. При этом ограничения затронут семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Механизм предусматривает, что семена можно будет ввозить на территорию страны только в рамках установленных квот.

До этого директор по цепочке поставок компании «МилФудс», управляющей брендом Poetti, Сергей Юшин рассказал о ключевых тенденциях на кофейном рынке и вероятных изменениях цен. По его словам, стабильность поставок для стран-импортеров, включая Россию, определяется ситуацией в государствах — производителях кофейных зерен.

Он добавил, что в ближайшие месяцы значительного снижения цен ожидать не стоит, поскольку мы наблюдаем растущий спрос в Азии и Европе на фоне сохраняющихся погодных рисков.

Ранее россиянам объяснили снижение цен на мандарины и дали советы по выбору фруктов.

