Правительство продлило механизм по ввозу семян из недружественных стран в Россию

РИА Новости: в 2026 году 15 тыс. тонн семян ввезут в РФ из недружественных стран

Правительство России установило на 2026 год квоты на ввоз семян из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение.

По данным агентства, их общий объем составит 15 тыс. тонн. При этом ограничения затронут семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Механизм предусматривает, что семена можно будет ввозить на территорию страны только в рамках установленных квот.

