ЕС не давал согласия на вступление Украины в содружество до 2027 года

Corriere della Sera: прием Украины в Евросоюз к 2027 году не согласован с Евросоюзом
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предложение Украины, в котором указана дата вступления в Евросоюз — 1 января 2027 года — как часть мирного урегулирования, не получило одобрения со стороны европейских властей. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский предлагает ускоренный процесс интеграции в ЕС, намеченный на 2027 год. Это условие об ускоренном вступлении было включено в российско-американский план, в то время как позиция ЕС была сформулирована расплывчато: «Украина станет членом ЕС».

«Но сроки до 2027 года не согласовывались ни с Брюсселем, ни с европейскими столицами. До сих пор обсуждения были сосредоточены на 2030 году», — пишет газета.

Сообщается, что Киев готов отказаться от некоторых экономических преимуществ, таких как сельскохозяйственные субсидии, для ускорения процесса.

В интервью Corriere della Sera бывший верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что включение пункта о вступлении Украины в ЕС в план США может помочь преодолеть вето Венгрии, которая позиционирует себя как союзник Вашингтона. Он также подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься странами-членами ЕС на основе достигнутых результатов.

Ранее венгерский министр рассказал, к чему привело бы вступление Украины в ЕС.

