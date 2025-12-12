В ДНР мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ

В Дзержинске Донецкой народной республики (ДНР) мирная жительница получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка», — заявил он.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Семь человек пострадали: шесть взрослых и один ребенок.

Накануне мирный житель получил ранения из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по городу Васильевка Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, у мужчины 1966 года рождения множественные осколочные ранения, его доставили медицинское учреждение.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки ВСУ.