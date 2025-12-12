На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ

Приходько: в Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Дзержинске Донецкой народной республики (ДНР) мирная жительница получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка», — заявил он.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Семь человек пострадали: шесть взрослых и один ребенок.

Накануне мирный житель получил ранения из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по городу Васильевка Запорожской области. По словам губернатора Евгения Балицкого, у мужчины 1966 года рождения множественные осколочные ранения, его доставили медицинское учреждение.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по Украине в ответ на атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами