Белые медведи «меняют ДНК», чтобы выжить в глобальное потепление

У исследователей из Университета Восточной Англии появились первые статистически значимые доказательства связи между ростом температур и изменениями в ДНК диких млекопитающих. В новом исследовании они обнаружили генетические сдвиги у белых медведей, которые могут помочь животным адаптироваться к более теплому климату, пишет The Guardian.

Как пишут СМИ, климатический кризис остается серьезной угрозой для этого вида: по прогнозам, к 2050 году две трети белых медведей могут исчезнуть из-за таяния арктического льда. Однако анализ крови животных из разных регионов Гренландии выявил особенности в работе так называемых «прыгающих генов» — мобильных участков ДНК, способных влиять на активность других генов.

Исследование показало, что у медведей, живущих в юго-восточной Гренландии — самом теплом регионе их ареала — активность этих генетических элементов значительно выше. По словам ведущей авторки работы, доктора Элис Годден, повышение температуры связано со всплеском активности «прыгающих генов», отвечающих за реакции на тепловой стресс, метаболизм и старение.

Ученые отмечают, что изменения в генах могут быть связаны с адаптацией к новой среде: в более теплых районах медведи реже охотятся на тюленей и чаще питаются растительной пищей, что отражается на их обмене веществ. В ДНК животных были обнаружены «горячие точки» — области, где перестройки происходят особенно быстро и затрагивают в том числе белокодирующие участки.

«Это открытие внушает осторожную надежду, но не означает, что белые медведи спасены. Нам по-прежнему необходимо сокращать глобальные выбросы углерода и замедлять рост температур», — отметила Годден.

