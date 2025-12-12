На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белые медведи «меняют ДНК», чтобы выжить в глобальное потепление

The Guardian: белые медведи изменяют ДНК, адаптируясь к глобальному потеплению
true
true
true
close
В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

У исследователей из Университета Восточной Англии появились первые статистически значимые доказательства связи между ростом температур и изменениями в ДНК диких млекопитающих. В новом исследовании они обнаружили генетические сдвиги у белых медведей, которые могут помочь животным адаптироваться к более теплому климату, пишет The Guardian.

Как пишут СМИ, климатический кризис остается серьезной угрозой для этого вида: по прогнозам, к 2050 году две трети белых медведей могут исчезнуть из-за таяния арктического льда. Однако анализ крови животных из разных регионов Гренландии выявил особенности в работе так называемых «прыгающих генов» — мобильных участков ДНК, способных влиять на активность других генов.

Исследование показало, что у медведей, живущих в юго-восточной Гренландии — самом теплом регионе их ареала — активность этих генетических элементов значительно выше. По словам ведущей авторки работы, доктора Элис Годден, повышение температуры связано со всплеском активности «прыгающих генов», отвечающих за реакции на тепловой стресс, метаболизм и старение.

Ученые отмечают, что изменения в генах могут быть связаны с адаптацией к новой среде: в более теплых районах медведи реже охотятся на тюленей и чаще питаются растительной пищей, что отражается на их обмене веществ. В ДНК животных были обнаружены «горячие точки» — области, где перестройки происходят особенно быстро и затрагивают в том числе белокодирующие участки.

«Это открытие внушает осторожную надежду, но не означает, что белые медведи спасены. Нам по-прежнему необходимо сокращать глобальные выбросы углерода и замедлять рост температур», — отметила Годден.

Ранее в Канаде белый и черный медведи устроили драку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами