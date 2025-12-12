В Эрмитаже прокомментировали задержание российского археолога в Польше

Ситуация с задержанием в Польше российского ученого, специалиста по античной археологии Александра Бутягина серьезная, заявил журналистам генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает РИА Новости.

«Я это (ситуацию с задержанием Бутягина - ред.) не комментирую. [...] Это серьезное дело, а не тема для разговора», — сказал он.

Пиотровский отметил, что музей занимается этим вопросом на дипломатическом уровне.

11 декабря стало известно, что в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

