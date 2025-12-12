В Британии опровергли обвинения Трампа в росте преступности в Лондоне

Уровень преступности в Лондоне ниже, чем в любом американском штате, поэтому слова президента США Дональда Трампа не имеют под собой оснований. Об этом в интервью радиостанции LBC заявил руководитель Скотленд-Ярда Марк Роули.

«Нет никаких зон, куда не заходят полицейские. Это полная ложь. Тот факт, что кто-то в Америке может предположить, что в Великобритании процветает насилие, сильно забавляет меня», — сказал он.

До этого Трамп заявлял, что бездействие мэра Лондона Садика Хана привело к резкому росту преступности в британской столице. Глава Белого дома также назвал Хана ужасным человеком, провалившим свою работу.

В сентябре мэр Лондона назвал Трампа «расистом, сексистом и исламофобом».

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».