На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с президентом Ирака

Путин встретился с президентом Ирака Рашидом в Ашхабаде
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом в Туркмении. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана. В аэропорту Путина встретил бывший лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов.

12 декабря Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.

Также российский лидер уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который завил о готовности Анкары принимать у себя переговоры по Украине в любом формате. Также стороны обсудили региональную и международную повестку. Позже к их переговорам присоединился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Ранее Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами