Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом в Туркмении. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры проходят в Ашхабаде, куда российский лидер прибыл 12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию официального нейтралитета Туркменистана. В аэропорту Путина встретил бывший лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов.

12 декабря Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.

Также российский лидер уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который завил о готовности Анкары принимать у себя переговоры по Украине в любом формате. Также стороны обсудили региональную и международную повестку. Позже к их переговорам присоединился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Ранее Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде.