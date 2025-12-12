Цена фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Стоимость серебра на бирже достигла исторического максимума в пятницу, 12 декабря, превысив отметку в $65 за тройскую унцию. Об этом пишет Prime со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 17:28 по московскому времени, цена мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 0,67% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув $65,028 за унцию. Это первый случай в истории, когда цена серебра превзошла уровень в $65.

В сентябре заместитель министра финансов России Алексей Моисеев констатировал увеличение мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может взлететь до $35 тыс.

