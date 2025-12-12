На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане два человека скончались от гонконгского гриппа

SHOT: в РФ зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Летальные исходы, вызванные гонконгским гриппом, зарегистрированы в Дагестане. Отмечается, что погибшие не были привиты от гриппа.

По данным республиканского Роспотребнадзора, всего в регионе выявили 61 случай заражения гонконгским гриппом за текущий эпидемиологический сезон.

Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как гонконгский грипп. По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, фиксируется рост заражений коронавирусом — за неделю динамика составила 17,8%. В ведомстве россиян призвали соблюдать профилактические меры.

Ранее в России оценили перспективы введения всеобщего карантина.

