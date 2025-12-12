Во Франции арестовали активы Google по заявлению российской «дочки»

Во Франции арестовали имущество Google почти на 10 млрд рублей по заявлению российской «дочки» ООО «Гугл». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.
В публикации говорится, что в 2021 году эту сумму компания вывела в качестве дивидендов накануне банкротства. Адвокаты офиса корпорации в Москве объяснили, что мера должна предотвратить возможные попытки Google обанкротить французскую структуру.
«В Париже находится единственный акционер, который значится ответчиком в документах российского суда», — говорится в материале.
Неназванные участники делопроизводства добавили, что у компании есть «значительные активы», поскольку за 2024 год она заработала почти €2 млрд.
До этого партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян заявил в разговоре с газетой «Известия», что на все имущество американской компании Google во Франции был наложен арест по заявлению его российского дочернего предприятия.
По его словам, компания получила приказ об аресте 100% своих акций в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC.
Иск был основан на решении столичного суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве компании. Вышестоящие инстанции пришли к выводу, что должник намеренно выплатил дивиденды с целью уклонения от погашения задолженности перед кредиторами.
Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.