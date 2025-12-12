На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции арестовали активы Google по заявлению российской «дочки»

«Ъ»: во Франции арестовали имущество Google по заявлению РФ на 10 млрд рублей
IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции арестовали имущество Google почти на 10 млрд рублей по заявлению российской «дочки» ООО «Гугл». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы.

В публикации говорится, что в 2021 году эту сумму компания вывела в качестве дивидендов накануне банкротства. Адвокаты офиса корпорации в Москве объяснили, что мера должна предотвратить возможные попытки Google обанкротить французскую структуру.

«В Париже находится единственный акционер, который значится ответчиком в документах российского суда», — говорится в материале.

Неназванные участники делопроизводства добавили, что у компании есть «значительные активы», поскольку за 2024 год она заработала почти €2 млрд.

До этого партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян заявил в разговоре с газетой «Известия», что на все имущество американской компании Google во Франции был наложен арест по заявлению его российского дочернего предприятия.

По его словам, компания получила приказ об аресте 100% своих акций в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC.

Иск был основан на решении столичного суда, вынесенном в рамках дела о банкротстве компании. Вышестоящие инстанции пришли к выводу, что должник намеренно выплатил дивиденды с целью уклонения от погашения задолженности перед кредиторами.

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.

