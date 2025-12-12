На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России даже на уровне молодежных команд

УЕФА не планирует допускать молодежные сборные России на соревнования
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует допускать молодежные сборные России на международные соревнования до политического урегулирования, сообщает Press Association.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой

Ранее легенда сборной России дал совет отечественным клубам.

