Синоптик сообщил, что по Москве «ударил минус»

Синоптик Тишковец: 12 декабря в Москве температура воздуха опустилась ниже 0°C
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве температура воздуха опустилась ниже нуля градусов в пятницу вечером, 12 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, к 16:00 по московскому времени на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра опустился до -0,6°C.

«Минус ударил в Москве, начинается гололедица», — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что порывы ветра в городе достигают 14 метров в секунду. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий ухудшилась видимость до 1,1 км.

Специалист призвал москвичей быть осторожными.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о резком ухудшении погоды в Москве.

По его словам, город накроют гололедица, дождь, мокрый снег, порывистый ветер и снижение видимости. Он пояснил, что предупреждение о сложных и опасных условиях связано с прохождением ярко выраженного фронтального раздела. По прогнозу, ветер может усилиться до 15 м/с, а мокрый снег будет налипать на поверхности.

Ранее снегопад в Перми привел к задержке авиарейсов.

