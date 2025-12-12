Эрдоган поддержал идею частичного прекращения огня в рамках украинского конфликта

Анкара готова принять переговоры любого формата по Украине, а также поддерживает идею частичного прекращения огня с отказом от ударов по объектам энергетики и портам. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

Уточняется, что, по мнению Эрдогана, усилия по прекращению конфликта на Украине справедливым и прочным миром имеют большое значение.

«Он считает, что прогресс может быть достигнут в областях, которые представляют практическую ценность для обеих сторон. Он также сообщил, что ограниченное прекращение огня, касающееся ударов по энергетическим объектам и портам, может быть полезным», — подчеркнули в канцелярии.

12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись оценками ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, связанные с региональными и глобальными процессами.

До этого представитель Кремля заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием. Так Песков ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее призвал Москву заключить мораторий на удары по энергообъектам. Оно прозвучало на фоне блэкаута в Киеве и масштабных отключений электричества по всей Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили шансы на новогоднее перемирие в зоне СВО.