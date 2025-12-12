«Единая Россия» начнет разработку программы для выборов 2026 года

Партия «Единая Россия» обратилась к гражданам РФ с просьбой активно участвовать в разработке народной программы к выборам в Госдуму в 2026 году. Обращение было официально утверждено генеральным советом партии, пишет ТАСС.

«Предстоящий 2026 год президент объявил Годом единства народов России. Народная программа и победа «Единой России» на выборах в Госдуму станут зримым подтверждением этого», — говорится в обращении.

В документе говорится, что программа будет основываться на предложениях жителей всех регионов страны.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

1 декабря «Единая Россия» отметила 24-летие со дня основания.

Ранее Медведев назвал главный приоритет «Единой России».