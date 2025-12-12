Пожизненное дали россиянину, который протащил любимую по дороге и забил кувалдой

Под Ростовом осудили мужчину, который привязал любимую к авто и забил кувалдой

Под Ростовом вынесли приговор 39-летнему мужчине, который привязал возлюбленную к авто, протащил по дороге, а затем забил кувалдой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в июне 2024 года в поселке Реконструктор. Мужчина жестоко избил свою 38-летнюю возлюбленную из-за ревности, а затем привязал ноги жертвы буксировочным тросом к машине и протащил ее по асфальту и гравию. В какой-то момент трос порвался и женщина осталась лежать на дороге. После этого нападавший добил ее несколькими ударами кувалдой по голове. Женщина скончалась на месте — преступник пытался спрятать ее тело в лесу. Позже он подробно рассказал правоохранителям о том, что сделал, под видеофиксацию.

Уже находясь в следственном изоляторе, мужчина убил своего сокамерника из-за ссоры. Также правоохранители выяснили, что злоумышленник причастен к повреждению чужого имущества.

Суд признал его виновным по пунктам «а, д» части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 167 УК РФ. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

