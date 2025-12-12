На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Меркель объяснила, почему отказалась от своего фирменного жеста

Меркель призналась, что отказалась от фирменного жеста в виде ромба из пальцев
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила в интервью журналу Stern, почему отказалась от своего фирменного жеста в виде ромба из пальцев.

«Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет», — сообщила Меркель.

В то же время политик уточнила, что замечает, как при ней другие люди начинают делать этот жест. Экс-канцлер подчеркнула, что «пристально следит» за этим, поскольку это «похоже на плагиат».

До этого Меркель раскритиковала гендерную ситуацию в политическом поле страны. Она сказала, что единственная женщина в коалиционном комитете Германии, министр труда Бербель Бас, не может не радовать, когда Меркель видит ее на фотографиях. Она также посетовала на то, что третья статья Основного закона ФРГ - о равенстве мужчин и женщин - вряд ли будет реализована без дополнительных усилий со стороны властей. Она уточнила, что женщины, как сотрудники, всегда находятся, когда на это есть политическая воля. Бывший канцлер при этом призналась, что считает себя феминисткой, однако это выражается у нее по-своему.

Ранее Трамп напомнил об ошибках Меркель.

