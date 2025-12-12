На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти живодерка кидала собаку об асфальт, чтобы «воспитать»

78.ru: в Ленобласти живодерка кидала собаку об асфальт
true
true
true
close
Фонд помощи доберманам «Доберспас»

В Ленинградской области хозяйка-живодерка кидала собаку об асфальт, чтобы «воспитать». Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября у одного из баров в городе Луга — в заведении выпивала женщина с собакой. В объектив камеры видеонаблоюдения попало, как хозяйка схватила своего карликового пинчера по кличке Габби за задние лапы и с размаха стала бить питомца головой об асфальт. После этого собака стала как «тряпочка», и агрессорша унесла животное.

Владелица утверждает, что Габби плохо себя вела, а именно убегала и пряталась — за это она несколько раз ударила пса по морде. После этого она вышла с животным на улицу, где, по ее словам, питомец сбежал.

На следующий день волонтеры и неравнодушные граждане начали поиски собаки, но животное так и не обнаружили. Полицейские отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура.

Ранее в Ставропольском крае живодеры оставили щенка без глаз.

