Клепач рассказал о влиянии цены на нефть на курс рубля

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Несмотря на снижение цен на нефть, рубль не покажет значительного ослабления за счет сокращения оттока капитала в 2019 году, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

«Мы считаем, что рубль меньше прореагирует на изменение цен на нефть. Если среднегодовая (цена на нефть. – «Газета.Ru») в этом года $72 за баррель, на следующий год мы ожидаем порядка $60. Это получается 10 с чем-то процентов. Резкого снижения курса рубля мы не видим, потому что мы исходим из того, что отток капитала все-таки существенно сократится. Если сейчас порядка $60 млрд будет по итогам года, то на следующий год, наверное, $30 или $30 с лишним млрд. Поэтому он снизится, но не сильно», — сказал Клепач «Газете.Ru» в кулуарах конференции S&P Global.

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13 ноября на вечерних торгах лондонской биржи январские фьючерсы на нефть марки Brent обновили мартовский минимум и торговались по цене ниже 65$ за баррель — стоимость барреля на конец дня составляла $64,98.

Обвал начался после того, как ОПЕК выпустила ежемесячный доклад, в котором эксперты понизили прогноз по росту спроса и повысили его по предложению.

Чистый отток капитала из России за 2017 году вырос в 1,5 раза до $31,3 млрд с $19,8 млрд в 2016 году. Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала из России составит $66 млрд при среднегодовой цене нефти $72.