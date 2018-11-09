Орешкин оценил шансы России оспорить пошлины США в ВТО

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил «Известиям», что у российской стороны есть «очень хорошие» перспективы в арбитраже Всемирной торговой ассоциации (ВТО) по вопросу пошлин США на сталь и алюминий.

«Меры, которые были введены Америкой, очевидно, противоречат правилам ВТО. Мы в своей позиции абсолютно уверены», — заверил Орешкин.

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Также он отметил, что решение Соединенных Штатов «настолько выбиваются» из действий, к которым они прибегали ранее, что решение суда ВТО «будет однозначным».

Ранее сообщалось, что США заблокировали создание третейской группы по спору с Россией в ВТО.