В центре Нижнего Новгорода наледь сошла на детей, которые пришли на экскурсию

В Нижнем Новгороде 5 детей госпитализированы после схода наледи с крыши

В центре Нижнего Новгорода на пятерых детей сошла наледь с крыши, они госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Нижегородского района города.

Там рассказали, что пострадавшие вместе с родителями пришли на экскурсию в частный музей на Рождественской улице. По предварительной информации, у четырех детей травмы легкой степени тяжести, еще один ребенок — в состоянии средней тяжести.

Накануне власти Нижнего Новгорода предупредили местных жителей о мокром снеге с дождем и призвали их воздержаться от поездок по городу, держаться на безопасном расстоянии от стен зданий и обходить опасную зону при уборке снега с крыш.

В конце января в Нижнем Новгороде мальчик попал в больницу с травмой позвоночника после того, как на него рухнула глыба льда. По версии следствия, все произошло из-за ненадлежащей работы ответственных за эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, которые своевременно и качественно не очистили кровлю.

