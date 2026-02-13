Размер шрифта
В Польше заявили об ударе по оборонке страны из-за Украины

В Польше заявили, что запрет на экспорт металлолома с Украины ударил по оборонке
Global Look Press

Запрет на экспорт с Украины металлолома, который начал действовать с 1 января 2026 года, создал проблемы для металлургии и оборонной промышленности Польши. Об этом в интервью интернет-порталу Business Insider Polska заявил глава польского минфина Анджей Доманьский.

По его словам, для польских производителей стали «появились вызовы» со стороны украинского металлургического сектора. Министр сказал, что Варшава хочет их решить.

Также он отметил, что вопрос поставок металлолома с Украины является для Польши «ключевым вопросом также и с точки зрения обороноспособности», так как примерно половина производимой в Польше стали выплавляется из этого металлолома. Вместе с тем Доманьский подчеркнул, что его стране «необходима сталелитейная промышленность как ключевой элемент строительства ее обороноспособности».

До этого сообщалось, что решение властей Украины о введении с 1 января нулевых экспортных квот на металлолом уже вызвало перебои в снабжении польских заводов, которые долгое время зависели от украинского сырья. В министерстве развития и технологий Польши ситуацию называют потенциально опасной для национальной промышленности.

Ранее польский депутат призвала запретить въезд украинцам в Польшу.
 
