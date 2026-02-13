В Подмосковье огромная глыба льда упала на 10-летнюю девочку

В Ступино Московской области огромная глыба льда рухнула с крыши на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали в подольскую больницу», — сказано в посте.

Кроме того, по данным канала, в Солнечногорске наледь откололась с крыши пятиэтажного дома и упала на 50-летнего мужчину. Пострадавшего забрали в больницу, заключили журналисты.

13 февраля в центре Нижнего Новгорода на пятерых детей сошла наледь с крыши, они госпитализированы. В районной администрации рассказали, что пострадавшие вместе с родителями пришли на экскурсию в частный музей на Рождественской улице. По предварительной информации, у четырех детей травмы легкой степени тяжести, еще один ребенок — в состоянии средней тяжести.

Накануне власти Нижнего Новгорода предупредили местных жителей о мокром снеге с дождем и призвали их воздержаться от поездок по городу, держаться на безопасном расстоянии от стен зданий и обходить опасную зону при уборке снега с крыш.

Ранее в сети показали, что стало с главным зданием МГУ из-за рекордных морозов.