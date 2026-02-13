Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Лыжник Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом

Клебо взял восьмое олимпийское золото, выиграв гонку с раздельным стартом
Kai Pfaffenbach/Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 20 минут 36,2 секунды.

Для Клебо эта победа третьей на текущих Играх и восьмой в олимпийской карьере. Таким образом, он сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли.

Второе место в гонке занял француз Матис Делож, уступивший победителю 4,9 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Эйнар Хедегарт, отставший на 14,0 секунды.

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал 15-м с результатом 21 минута 42,3 секунды. Для 22-летнего россиянина эта Олимпиада дебютная. В скиатлоне он пришел к финишу четвертым, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что никого не устраивает 15-е место Коростелева на ОИ.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!