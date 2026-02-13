Лыжник Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 20 минут 36,2 секунды.

Для Клебо эта победа третьей на текущих Играх и восьмой в олимпийской карьере. Таким образом, он сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли.

Второе место в гонке занял француз Матис Делож, уступивший победителю 4,9 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Эйнар Хедегарт, отставший на 14,0 секунды.

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал 15-м с результатом 21 минута 42,3 секунды. Для 22-летнего россиянина эта Олимпиада дебютная. В скиатлоне он пришел к финишу четвертым, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.

