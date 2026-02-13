В ЦБ назвали разовым ускорение инфляции в январе

Набиуллина: в январе был пик инфляционного давления в России

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, для некоторых экспертов январские данные по инфляции стали неожиданностью «и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции».

«Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина добавила, что годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Банк России на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

ЦБ при этом повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, ожидавшихся ранее.

На 2027-2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%. По оценкам Центробанка, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

