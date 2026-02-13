Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В ЦБ назвали разовым ускорение инфляции в январе

Набиуллина: в январе был пик инфляционного давления в России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, для некоторых экспертов январские данные по инфляции стали неожиданностью «и были восприняты как свидетельство устойчивого ускорения инфляции».

«Однако, по нашей оценке, замедление в конце прошлого года и ускорение в начале текущего носили разовый характер», — подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина добавила, что годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Банк России на заседании 13 февраля — первом в 2026 году — решил снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 15,5%.

ЦБ при этом повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до уровня 4,5-5,5% с 4-5%, ожидавшихся ранее.

На 2027-2028 годы Центробанк сохранил прогноз инфляции на уровне в 4%. По оценкам Центробанка, годовая инфляция на 9 февраля составила 6,3%.

Ранее Мишустин рассказал о борьбе с инфляцией в РФ.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!