Жителей Подмосковья предупредили о сходе снега и наледи с крыш

МЧС: в Подмосковье ожидается сход наледи и снега с крыш из-за потепления

Жителей Подмосковья предупредили об опасности схода с крыш наледи и снега, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве пояснили, что к этому привели повышение температуры и обильное таяние снега. Жителей Московской области призвали не ходить у стен зданий, обращать внимание на снежные навесы и сосульки и не заходить за установленные заграждения. Владельцы частных домов должны убрать наледь и снег с крыш. В случае чрезвычайной ситуации можно обратиться в службу спасения по номеру 112.

До этого в центре Нижнего Новгорода пятерых детей госпитализировали после схода наледи с крыши. Пострадавшие вместе с родителями пришли на экскурсию в частный музей на Рождественской улице. По предварительной информации, у четырех детей травмы легкой степени тяжести, еще один ребенок — в состоянии средней тяжести.

Накануне власти Нижнего Новгорода предупредили местных жителей о мокром снеге с дождем и призвали их воздержаться от поездок по городу.

Ранее женщина забыла закрыть кран с водой и превратила район в каток.
 
