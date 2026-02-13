«Альтернатив не предлагается»: Рубио едет убеждать Венгрию и Словакию отказаться от газа из РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет обсудить с Братиславой и Будапештом дальнейший отказ стран от российских энергоносителей. Ранее Евросовет принял запрет на импорт СПГ из России, который вступит в силу в 2027 году. Венгрия и Словакия собираются оспаривать это решение в суде. Смогут ли страны отказаться от российского газа — в материале «Газеты.Ru».

США намерены обсудить с Венгрией и Словакией дальнейший отказ от российских энергоресурсов. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», — уточнил Рубио.

С 13 по 15 февраля госсекретарь США примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, после чего отправится с визитом в Венгрию и Словакию.

Совет ЕС запретил импорт СПГ

В конце января Европейский совет объявил, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет полностью запрещен с начала 2027 года. Кроме этого, Евросовет также ввел запрет на поставки трубопроводного газа из РФ, который начнет действовать с 30 сентября 2027-го.

Регламент был принят несмотря на то, что Будапешт и Братислава проголосовали против. По данным Reuters, запрет специально разработали таким образом, чтобы обойти вето Словакии и Венгрии.

«Его одобрило подавляющее большинство стран, что позволило бы преодолеть сопротивление Венгрии и Словакии, которые по-прежнему сильно зависят от российского импорта энергоносителей и хотят поддерживать тесные связи с Москвой», — говорилось в публикации агентства.

В ответ на введение запрета Будапешт, как и обещал, подал иск в суд Евросоюза, потребовав отменить решение. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что без российской нефти и природного газа страна не сможет ни гарантировать безопасность энергоснабжения, ни сохранить низкую стоимость коммунальных услуг.

Министр отметил, что иск Будапешта основан на трех аргументах. Первый заключается в том, что подобное решение может быть принято только в рамках санкций, согласие на которые должны дать все члены блока. Также в договорах ЕС указано, что страны-члены могут самостоятельно выбирать источники энергии. Кроме того, решение нарушает «принцип энергетической солидарности».

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар впоследствии заявил, что Братислава также намерена оспорить запрет в суде. Он уточнил, что Словакия подаст отдельный иск, однако будет координировать свои юридические действия с Венгрией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, назвал запрет ЕС «энергетическим самоубийством» блока, за которое заплатят все его члены. Он отметил, что Братислава может выиграть процесс против Еврокомиссии, и добавил, что некоторые страны ЕС разделяют мнение о том, что ЕК обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций.

Откажутся ли Венгрия и Словакия от российского СПГ?

Заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко в беседе с ТАСС выразила мнение, что Венгрия и Словакия не успеют найти альтернативу российским энергоресурсам до вступления в силу запрета ЕС.

«Инфраструктура Словакии и Венгрии не позволяет им быстро перейти к альтернативным поставщикам. <...> И какие бы кредиты и гранты на выполнение планов по отказу от российских энергоресурсов в течение нескольких лет не брали эти страны, это не позволит, скорее всего, фактически за 1,5 года изменить энергетическую систему двух стран путем усиления мощностей энергетических сетей и перехода на возобновляемые источники энергии или через быструю смену поставщика, по большей части на США», — отметила она.

Левашенко добавила, что у Братиславы и Будапешта будет шанс оспорить запрет в суде. При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН высказал противоположное мнение.

«Других альтернатив Венгрии и Словакии не предлагается. Кроме того, им никто не выделил компенсацию, за которую они отказались бы от российского газа и нефти. <...> Для Венгрии и Словакии это вопрос конкурентоспособности экономик. У них вырастет себестоимость производства, соответственно, о развитии экономики в этом случае говорить уже не приходится. Поэтому они и пытаются отстоять свою позицию, но шансы на это невысоки», — пояснил эксперт.

По данным Bloomberg, постепенный отказ Евросоюза от российского СПГ уже привел к резкому увеличению затрат в энергоемких отраслях промышленности по всей Европе — от химической до автомобильной и машиностроительной.

«Речь больше не идет о рентабельности или сокращении инвестиций. Речь идет просто о выживании», — заявил председатель совета директоров крупнейшего в Германии производителя химикатов для сельского хозяйства SKW Piesteritz Петр Чингр.

Что говорят в России?

Официальный предстатель Кремля Дмитрий Песков, комментируя запрет ЕС, называл этот шаг крайне неразумным с точки зрения экономических интересов европейских стран.

«Пока сложно опередить точно: то ли это счастливые вассалы, то ли несчастные рабы — время покажет. Но от свободы они отказались в любом случае», — отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова.