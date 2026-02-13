В «Почте России» пообещали повысить зарплаты работникам

В «Почте России» планируют повысить зарплаты своим сотрудникам и выйти на безубыточность. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет РИА Новости.

«Минцифры России завершило разработку комплексного законопроекта, направленного на системную трансформацию «Почты России». Документ содержит пакет структурных мер, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие предприятия в рыночных условиях», — сказали там.

До этого Telegram-канал Mash писал, что с начала 2026 года из «Почты России» уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений, что составляет около 5% работников. Сообщалось, что почтовый оператор может потерять еще 60 тысяч сотрудников к концу года. Ключевыми причинами увольнений канал назвал низкий уровень заработной платы и постоянно растущую нагрузку.

8 февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что ГД совместно с кабинетом министров создадут рабочую группу для решения накопившихся проблем «Почты России». Как сказал депутат, данная компания должна стать эффективно работающей организацией. С этой целью парламентарии в течение весенней сессии намерены принять законодательные решения, которые помогут преодолеть возникшие трудности.

Ранее Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве» всех сотрудников.