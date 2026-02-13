Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В «Почте России» пообещали повысить зарплаты работникам

РИА Новости: «Почта России» намерена повысить зарплаты сотрудникам
Владимир Астапкович/РИА Новости

В «Почте России» планируют повысить зарплаты своим сотрудникам и выйти на безубыточность. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет РИА Новости.

«Минцифры России завершило разработку комплексного законопроекта, направленного на системную трансформацию «Почты России». Документ содержит пакет структурных мер, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие предприятия в рыночных условиях», — сказали там.

До этого Telegram-канал Mash писал, что с начала 2026 года из «Почты России» уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений, что составляет около 5% работников. Сообщалось, что почтовый оператор может потерять еще 60 тысяч сотрудников к концу года. Ключевыми причинами увольнений канал назвал низкий уровень заработной платы и постоянно растущую нагрузку.

8 февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что ГД совместно с кабинетом министров создадут рабочую группу для решения накопившихся проблем «Почты России». Как сказал депутат, данная компания должна стать эффективно работающей организацией. С этой целью парламентарии в течение весенней сессии намерены принять законодательные решения, которые помогут преодолеть возникшие трудности.

Ранее Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве» всех сотрудников.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!