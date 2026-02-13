Экс-тренер сборной России заявил, что никого не устраивает 15-е место Коростелева на ОИ

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский посчитал неудовлетворительным результат российского лыжника Савелия Коростелева в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх в Италии, передает «Советский спорт».

«Соответствует ли результат уровню Коростелева, надо спрашивать у тренера. Скажу только, что итоговое место Савелия не устраивает никакого — в том числе его самого. Что касается последнего старта, то «полтинник» — весьма специфическая дисциплина. В любом случае шансы какие-никакие есть. Коростелев может зацепиться за медали», — сказал Каминский

Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде. Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. Для него это золото стало третьим на текущих Играх и восьмым в олимпийской карьере.

Для 22-летнего Коростелева эта Олимпиада дебютная. Ранее он показал четвертое время в скиатлоне, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.

